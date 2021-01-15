Министр Мурашко утверждает, что привившиеся от коронавируса должны носить маски вне зависимости от титра антител

Министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что привившиеся от коронавируса в любом случае должны носить медицинские маски вне зависимости от титра антител. По его словам, эти люди все равно могут быть переносчиками вируса. Сегодня директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что не рекомендует носить маски тем, кто в результате прививки имеет высокий уровень антител. Он уверен, что это может стимулировать и поддерживать иммунитет.