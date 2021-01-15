Памятник Аленке, который недавно был демонтирован в Нововоронеже, выставлен на торги

Как передает РБК, ссылаясь на Российский аукционный дом, его стартовая стоимость – 1 миллион рублей. Торги намечены на середину февраля. Напомню, памятник не понравился многим местным жителям. Власти приняли решение вернуть его изготовителю.
2021-01-15T12:35:02+03:00
2021-01-15T12:43:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 15 января 2021
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