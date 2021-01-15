Глава Рособрнадзора: Аккредитация вузов в России может стать бессрочной

Аккредитация вузов в России может стать бессрочной, — считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, сейчас это предложение обсуждается экспертами. Музаев подчеркнул, что были идеи объединить аккредитацию и лицензирование вузов, однако подавляющее большинство специалистов этот подход не поддержало.
2021-01-15T12:34:37+03:00
2021-01-15T12:40:49+03:00
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12:34, 15 января 2021
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