Глава Рособрнадзора: Аккредитация вузов в России может стать бессрочной

Аккредитация вузов в России может стать бессрочной, — считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, сейчас это предложение обсуждается экспертами. Музаев подчеркнул, что были идеи объединить аккредитацию и лицензирование вузов, однако подавляющее большинство специалистов этот подход не поддержало.