Глава Роспотребнадзора: На мировом уровне сейчас активно обсуждается создание иммунных паспортов

На мировом уровне сейчас активно обсуждается создание иммунных паспортов, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам Поповой, площадку для дискуссии об иммунных паспортах предоставляет, в частности, Всемирная организация здравоохранения.