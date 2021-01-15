Глава Роспотребнадзора: На мировом уровне сейчас активно обсуждается создание иммунных паспортов

На мировом уровне сейчас активно обсуждается создание иммунных паспортов, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам Поповой, площадку для дискуссии об иммунных паспортах предоставляет, в частности, Всемирная организация здравоохранения.
2021-01-15T12:34:01+03:00
2021-01-15T12:38:09+03:00
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12:34, 15 января 2021
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