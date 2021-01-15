Немецкий регулятор выдал новое разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, — сообщает Интерфакс. Между тем, вопреки ожиданиям, сегодня не начнутся работы в водах Дании. Оператор проекта, компания Nord Stream, по данным немецкой прессы, отложил укладку труб, ссылаясь на технические проблемы.

Напомним, газопровод построен на 90%. Проблемы возникли из-за того, что швейцарский подрядчик отказался от работ из-за американских санкций. «Газпром» решил достраивать газопровод самостоятельно.