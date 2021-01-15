Глава СЖР Соловьев поддерживает идею установки памятника убитым в ЦАР российским журналистам

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев поддерживает идею установки в Центральноафриканской республике памятника убитым российским журналистам Александру Расторгуеву, Орхану Джемалю и Кириллу Радченко. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается отдельного памятника нашим коллегам, погибшим в ЦАР — почему нет? Наверное, это правильно — отметить место гибели каким-то образом. А кто это будет спонсировать — уже воля каждого», — сказал В.Соловьев.

Вместе с тем он отметил, что в связи с резонансом вокруг этого дела, а также подозрениями вопросами в адрес инициатора установки бизнесмена Евгения Пригожина, могут быть определенные этические вопросы. «Наверно, какие-то этические моменты здесь есть. Но если кто-то про кого-то так считает — мы же не можем стопроцентно это утверждать, хотя были попытки это расследовать. Я даже писал бумагу руководителю Следственного комитета», — уточнил В.Соловьев.

Тем не менее, он подчеркнул, что «какая-то точка в итоге должна быть поставлена, чтобы было понятно, каким образом они погибли». «Будем дожидаться окончания расследования. Но если памятник появится, это в любом случае хорошо», — заключил В.Соловьев.

Как стало известно, бизнесмен Евгений Пригожин предложил за свой счет установить памятник на месте убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике. Соответствующее обращение он направил министру культуры ЦАР Дьедоне Ндомате, назвав свою идею «важной для укрепления дружеских связей» между Россией и этой африканской страной.

Журналистов убили в ЦАР 30 июля 2018 года. Они отправились туда для съемок документального фильма о российских наемниках из ЧВК Вагнера, которую связывают с Пригожиным.

Следственный комитет заявлял, что россиян в ЦАР убили местные жители с целью ограбления. Центр «Досье» назвал эту версию не соответствующей действительности. По данным центра, ее придумали сотрудники структур Пригожина, а нападение на россиян было заранее спланированным.