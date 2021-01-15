В Москве, по данным адвокатов, задержан видео-оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский

Как сообщил Интерфаксу Мансур Гильманов, утром был проведен обыск в его квартире. Полиция забрала ноутбук и телефон Зеленского, также утверждается, что силовики ударили оператора по голове. Гильманов уточнил, что Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму в интернете якобы из-за твита о суициде журналистки Ирины Славиной. Напомню, Фонд борьбы с коррупцией, по мнению российских властей, является иностранным агентом.