В Москве, по данным адвокатов, задержан видео-оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский

Как сообщил Интерфаксу Мансур Гильманов, утром был проведен обыск в его квартире. Полиция забрала ноутбук и телефон Зеленского, также утверждается, что силовики ударили оператора по голове. Гильманов уточнил, что Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму в интернете якобы из-за твита о суициде журналистки Ирины Славиной. Напомню, Фонд борьбы с коррупцией, по мнению российских властей, является иностранным агентом.
2021-01-15T12:05:52+03:00
2021-01-15T12:17:41+03:00
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12:05, 15 января 2021
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