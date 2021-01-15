Российские школы возвращаются к обычному формату обучения, — подтвердил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, главной задачей перевода школьников на дистанционное обучение было сохранение здоровья самих учеников, их родителей и учителей. Кравцов добавил, что некоторые регионы переходят на дистанционное обучение по другим, не связанным с пандемией обстоятельствам, в частности, из-за сильных морозов.