Согласно оперативным данным, за минувшие сутки в РФ зафиксировано около 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Согласно оперативным данным, за минувшие сутки в России зафиксировано около 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве на этот раз суточный прирост заболевших COVID-19 превысил 5,5 тысяч человек. Как отмечает агентство ТАСС, всего в столице, по официальным данным, коронавирусом переболело уже 7% горожан. В Санкт-Петербурге за день выявили чуть более 3 тысяч заболевших, в Подмосковье – почти 1400. Следом по приросту идут Нижегородская, Ростовская, Воронежская и Свердловская области, а также Крым и Красноярский край.

Второй день подряд, по данным оперативного штаба, число выздоровевших за сутки превысило число заболевших. Как сообщается, от коронавируса излечились свыше 27,5 тысяч человек. Умерли же, как утверждается, 555 заразившихся – немногим меньше, чем накануне. При этом в Москве выявлен максимум по суточной смертности от COVID-19 за все время эпидемии. В городе за сутки от вируса скончался 81 человек.

От последствий коронавируса в Москве скончался художественный руководитель и один из создателей детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ему был 71 год. Также, по данным «Эха Москвы», скончался известный художник Евгений Богданов. Он был автором многих известных выставок, в том числе в музее «Бородинская панорама».