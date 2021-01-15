На днях в России получит регистрационное удостоверение третья российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в центре имени Чумакова. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, результаты клинических исследований очень хорошие. Она не уточнила, какие. Ранее предполагалось, что регистрация этой вакцины произойдет в феврале.