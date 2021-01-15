На днях в России получит регистрационное удостоверение третья российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в центре имени Чумакова. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, результаты клинических исследований очень хорошие. Она не уточнила, какие. Ранее предполагалось, что регистрация этой вакцины произойдет в феврале.
2021-01-15T11:39:04+03:00
2021-01-15T11:42:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2774242-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3382484.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:39, 15 января 2021
Загрузка комментариев...