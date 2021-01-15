Избранный президент США Джо Байден представил план по поддержке экономики в условиях пандемии

Он предложил направить около триллиона долларов на прямую помощь американским семьям. Это означает, что каждый американец может получить почти по полторы тысячи долларов в добавление к шестистам, которые были одобрены ранее.
2021-01-15T11:35:04+03:00
2021-01-15T11:40:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 15 января 2021
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