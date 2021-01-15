«Российская газета»: Директор ФСО Дмитрий Кочнев покидает свой пост и переходит на работу в ФСБ

Директор Федеральной службы охраны России Дмитрий Кочнев, по данным источников «Российской газеты», покидает свой пост и переходит на работу в ФСБ. Издание отмечает, что кадровые перестановки не связаны ни с какими скандалами. Кочнев руководил ФСО с мая 2016-го года.