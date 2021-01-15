«Российская газета»: Директор ФСО Дмитрий Кочнев покидает свой пост и переходит на работу в ФСБ

Директор Федеральной службы охраны России Дмитрий Кочнев, по данным источников «Российской газеты», покидает свой пост и переходит на работу в ФСБ. Издание отмечает, что кадровые перестановки не связаны ни с какими скандалами. Кочнев руководил ФСО с мая 2016-го года.
2021-01-15T11:34:20+03:00
2021-01-15T11:41:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2774238-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3382482.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 15 января 2021
Загрузка комментариев...