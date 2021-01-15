Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии уже превысило 3,5 миллиона, — сообщает оперативный штаб. За минувшие сутки вирус подтвержден у более чем 24 тысяч 700 человек. Похожий показатель был накануне. За день скончались 555 человек с подтвержденным COVID-19.