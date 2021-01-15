Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии уже превысило 3,5 миллиона, — сообщает оперативный штаб. За минувшие сутки вирус подтвержден у более чем 24 тысяч 700 человек. Похожий показатель был накануне. За день скончались 555 человек с подтвержденным COVID-19.
2021-01-15T11:33:31+03:00
2021-01-15T11:37:52+03:00
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11:33, 15 января 2021
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