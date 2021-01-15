Глава Роспотребнадзора утверждает, что в России на сегодняшний день обнаружено полторы тысячи мутаций коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что в России на сегодняшний день обнаружено полторы тысячи мутаций коронавируса. По ее словам, россияне научились жить в новых условиях. Дату завершения пандемии при этом никто не может назвать.
2021-01-15T11:06:35+03:00
2021-01-15T11:10:51+03:00
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11:06, 15 января 2021
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