Оператор газопровода Северный поток-2 по данным немецкой прессы отложил строительство трубы в экономической зоне Дании

В датских водах осталось проложить две нитки газопровода протяжённостью 50 километров. Работы планировали начать сегодня. Однако судя по всему этого не случится. Перед строительством необходимо проверить техническое оснащение, это займет несколько дней, приводит слова представителя компании Nord Stream 2 — оператора проекта — немецкая газета Handelsblatt. Он не смог назвать точную дату возобновления строительства. Отметив только, что разрешение властей Дании не означает, что работы начнут сегодня. Реальны сроки конец января-начало февраля, полагает собеседник издания. Строительство Северного потока-2 — проекта стоимостью 11 миллиардов долларов — возобновилось после перерыва в год в конце декабря. К серьезной задержке привели санкции США против европейских участников строительства, что вынудило Москву достраивать трубу своими силами. Вашингтон называет газопровод из России в Германии в обход Украины и ряда других стран угрозой энергетической безопасности Европы.



Сейчас трубопровод достроен более чем на 90 процентов. Осталось завершить работы на двух участках — в экономических зонах Дании и Германии. Агентство Bloomberg со ссылкой на график работ и осведомленные источники пишет, что основные работы завершатся к лету.