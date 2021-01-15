За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 555 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 636 человек. В Москве выявили 5534 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге — 3094 случаев, в Московской области — 1361 новых случаев.
2021-01-15T11:01:31+03:00
2021-01-15T11:14:57+03:00
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11:01, 15 января 2021
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