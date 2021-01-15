За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 555 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 636 человек. В Москве выявили 5534 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге — 3094 случаев, в Московской области — 1361 новых случаев.