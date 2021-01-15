Возбуждено уголовное дело по факту поставок в Москву почти 10 миллионов использованных перчаток для защиты от covid

Столичная прокуратура сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту поставок в Москву почти десяти миллионов использованных перчаток для защиты от коронавируса. Контракт был заключен одной из коммерческих организаций в Новой Москве с зарубежной компанией, какой – не уточняется. В ходе проверки было установлено, что виниловые перчатки ранее уже находились в употреблении. Других подробностей не приводится.