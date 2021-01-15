Возбуждено уголовное дело по факту поставок в Москву почти 10 миллионов использованных перчаток для защиты от covid

Столичная прокуратура сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту поставок в Москву почти десяти миллионов использованных перчаток для защиты от коронавируса. Контракт был заключен одной из коммерческих организаций в Новой Москве с зарубежной компанией, какой – не уточняется. В ходе проверки было установлено, что виниловые перчатки ранее уже находились в употреблении. Других подробностей не приводится.
2021-01-15T10:34:48+03:00
2021-01-15T10:45:04+03:00
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10:34, 15 января 2021
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