Москва решает вопрос о дальнейшем участии России в Договоре по открытому небу, — подтвердил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков. Таким образом он прокомментировал сообщение газеты «Коммерсантъ», в котором говорится, что Россия уже приняла решение о выходе из Договора. Напомню, он позволяет военным 33 стран совершать инспекционные полеты над территорией друг друга. Ранее из соглашения вышли Соединенные Штаты.