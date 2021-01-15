Москва решает вопрос о дальнейшем участии России в Договоре по открытому небу, — подтвердил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков. Таким образом он прокомментировал сообщение газеты «Коммерсантъ», в котором говорится, что Россия уже приняла решение о выходе из Договора. Напомню, он позволяет военным 33 стран совершать инспекционные полеты над территорией друг друга. Ранее из соглашения вышли Соединенные Штаты.
2021-01-15T10:32:54+03:00
2021-01-15T10:41:10+03:00
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10:32, 15 января 2021
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