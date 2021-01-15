Евгений Пригожин предложил за свой счет установить памятник на месте убийства российских журналистов в ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил за свой счет установить памятник на месте убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике. Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает, что соответствующая просьба содержится в письме министру культуры африканской страны. Отмечается, что монумент будет данью памяти всем жертвам вооруженного конфликта в ЦАР. Напомню, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в июле 2018 года. Они приехали в ЦАР для съемок фильма о российских наемниках из ЧВК «Вагнера», которую связывают с Пригожиным.
2021-01-15T10:31:47+03:00
2021-01-15T10:43:15+03:00
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10:31, 15 января 2021
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