Евгений Пригожин предложил за свой счет установить памятник на месте убийства российских журналистов в ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил за свой счет установить памятник на месте убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике. Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает, что соответствующая просьба содержится в письме министру культуры африканской страны. Отмечается, что монумент будет данью памяти всем жертвам вооруженного конфликта в ЦАР. Напомню, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в июле 2018 года. Они приехали в ЦАР для съемок фильма о российских наемниках из ЧВК «Вагнера», которую связывают с Пригожиным.