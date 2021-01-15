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Эксклюзив Эха 10:29, 15 января 2021

Москаленко назвала абсурдным требование ФСИН заменить Навальному срок по делу «Ив Роше» на реальный после решения ЕСПЧ

Адвокат-международник Каринна Москаленко назвала абсурдным требование ФСИН заменить политику Алексею Навальному срок по делу «Ив Роше» на реальный после решения Европейского суда по правам человека от октября 2017 года. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы видите абсурдность этой ситуации. Это попытка России продемонстрировать независимость от закона, права, обязательств, от правовых гарантий. Это прискорбно и не тема для улыбок», — отметила К.Москаленко.

Она напомнила, что решения ЕСПЧ обязательны к исполнению для любого государства — члена Совета Европы, в том числе России. Этот вопрос в Страсбурге обсуждается каждые три месяца контролирующим органом — комитетом министров.

«Я была задействована в деле «Ив Роше», потому что мои коллеги представляли интересы Навального – он приезжал в Страсбург, и мы обсуждали максимально эффективные способы его защиты. И сейчас есть очень серьезная тема для того, чтобы заявить об очередном нежелании России реально исполнять решение ЕСПЧ», — подчеркнула К.Москаленко.

По ее словам, дело «Ив Роше» было интересно тем, что впервые ЕСПЧ «так ясно высказался о том, что не все уголовные преследования могут быть связаны с уголовными правоотношениями». «В данном случае речь шла о чисто гражданско-правовых отношениях, а государство не может преследовать человека за то, что он был задействован в этих отношениях. Есть другая область права — иски, штрафы, но человека за это в уголовном порядке преследовать нельзя», — пояснила К.Москаленко. Она добавила, что в этом смысле дело «Ив Роше» было знаковым и создало очень важный прецедент.
17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что дело о мошенничестве против Алексея и Олега Навальных по жалобе компании «Ив Роше» было рассмотрено в России с нарушением права на справедливое разбирательство. Суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. По решению ЕСПЧ, Россия должна была выплатить братьям Навальным 76 тысяч евро.

ЕСПЧ отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела. При этом трое судей ЕСПЧ выразили мнение, что сделать это было необходимо.



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