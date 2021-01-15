Репетицию инаугурации Джо Байдена перенесли с 17 на 18 января, — сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники. Чиновники и сотрудники служб безопасности обеспокоены ростом угроз. До этого ФБР предупредила о возможных протестах во всех американских штатах в ближайшие выходные. В Конгрессе не исключают, что сторонники Дональда Трампа 20 января могут пойти на штурм Капитолия.