Суд отказал «дочке» «Норникеля» в экспертизах для проверки данных Росприроднадзора по ущербу от разлива топлива

Арбитражный суд Красноярского края отказал дочернему предприятию «Норникель» в назначении экспертиз для проверки данных Росприроднадзора по ущербу от разлива топлива на ТЭЦ, — передает Интерфакс. В природоохранном ведомстве считают, что авария, произошедшая в мае прошлого года, привела к ущербу в 150 миллиардов рублей. «Норникель» называет сумму в несколько раз меньше.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее в эфире РБК говорила, что в ходе оценки ущерба власти использовали корректные методики.

Слушания в арбитражном суде Красноярского края продолжатся 22 января.