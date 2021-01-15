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10:05, 15 января 2021

Суд отказал «дочке» «Норникеля» в экспертизах для проверки данных Росприроднадзора по ущербу от разлива топлива

Арбитражный суд Красноярского края отказал дочернему предприятию «Норникель» в назначении экспертиз для проверки данных Росприроднадзора по ущербу от разлива топлива на ТЭЦ, — передает Интерфакс. В природоохранном ведомстве считают, что авария, произошедшая в мае прошлого года, привела к ущербу в 150 миллиардов рублей. «Норникель» называет сумму в несколько раз меньше.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее в эфире РБК говорила, что в ходе оценки ущерба власти использовали корректные методики.

Слушания в арбитражном суде Красноярского края продолжатся 22 января.



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