От последствий коронавируса в Москве на 72 году жизни скончался Борис Грачевский

От последствий коронавируса в Москве на 72 году жизни скончался художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. В адрес его родственников поступают соболезнования.

Министр культуры Ольга Любимова назвала Грачевского выдающимся организатором, неравнодушным и увлеченным человеком.

Грачевский всегда был олицетворением жизни и приглашал своих зрителей в детство, — вспоминает заслуженный артист и телеведущий Александр Олешко.

О дате и месте похорон Грачевского пока не сообщается.