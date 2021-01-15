Не менее 34-х человек погибли, более 600 ранены в результате землетрясения в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в окрестностях города Маджене в западной части острова Сулавеси. Многие дома и здания там разрушены или сильно повреждены. Следом произошла серия повторных подземных толчков меньшей интенсивности. Землетрясение в Индонезии случилось ночью, когда люди спали. На фотографиях в соцсетях разрушенные строения, под завалами ищут выживших. Спасатели используют тяжелую технику. Число погибших и раненых растет. Разрушены помимо жилых домов офис местного губернатора, несколько гостиниц и торговый центр. Нарушено электроснабжение, перестала работать местная телефонная связь, сообщает агентство Рейтер. Тела погибших спасатели также обнаружили в соседнем городе Мамуджу — административном центре провинции Западный Сулавеси. Там обрушилась больница, под завалами люди, передаёт агентство Франс Пресс. Подземные толчки вызвали несколько оползней. Они заблокировали главную дорогу между населёнными пунктами, наиболее серьезно пострадавшими от природной стихии. Людям необходимы палатки, еда и лекарства.



Сейсмологи тем временем предупреждают о возможных новых подземных толчках на острове Сулавеси и даже угрозе цунами.