Сегодня в экономической зоне Дании может возобновиться строительство газопровода «Северный поток – 2»

Трубы будет укладывать судно «Фортуна». Оно должно завершить работы к концу мая. Затем начнется укладка труб в водах Германии. Стоит напомнить, что Газпром решил достраивать «Северный поток – 2» собственными силами после того, как из-за американских санкций остановил работы его швейцарский подрядчик.
2021-01-15T09:35:05+03:00
2021-01-15T09:40:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 15 января 2021
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