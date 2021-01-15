Сегодня в экономической зоне Дании может возобновиться строительство газопровода «Северный поток – 2»

Трубы будет укладывать судно «Фортуна». Оно должно завершить работы к концу мая. Затем начнется укладка труб в водах Германии. Стоит напомнить, что Газпром решил достраивать «Северный поток – 2» собственными силами после того, как из-за американских санкций остановил работы его швейцарский подрядчик.