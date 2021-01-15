В минкультуры признали, что доходы российских кинотеатров за каникулы сократились на 20% по сравнению с прошлым годом

В министерстве культуры признали, что доходы российских кинотеатров в новогодние каникулы сократились на 20% по сравнению с прошлым годом. В период с 1 по 10 января на сеансы было продано 11 миллионов билетов. Кассовые сборы составили более 3 миллиардов рублей. По данным Минкульта, каждый второй билет в кино был продан на фильм «Последний богатырь: Корень Зла».
2021-01-15T09:34:49+03:00
2021-01-15T09:42:19+03:00
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09:34, 15 января 2021
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