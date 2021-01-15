SuperJob: Сделать прививку от коронавируса сейчас готовы 40% россиян

Сделать прививку от коронавируса сейчас готовы 40% россиян. Это выяснилось в ходе опроса исследовательского центра портала SuperJob, — передает Интерфакс. Эксперты отмечают, что три недели назад о готовности привиться заявлял каждый третий респондент. Чаще на этот шаг готовы пойти люди в возрасте от 45 лет и старше. Наиболее скептически к вакцинации относятся россияне в возрасте от 25 до 34 лет.