SuperJob: Сделать прививку от коронавируса сейчас готовы 40% россиян

Сделать прививку от коронавируса сейчас готовы 40% россиян. Это выяснилось в ходе опроса исследовательского центра портала SuperJob, — передает Интерфакс. Эксперты отмечают, что три недели назад о готовности привиться заявлял каждый третий респондент. Чаще на этот шаг готовы пойти люди в возрасте от 45 лет и старше. Наиболее скептически к вакцинации относятся россияне в возрасте от 25 до 34 лет.
2021-01-15T09:34:11+03:00
2021-01-15T09:42:35+03:00
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09:34, 15 января 2021
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