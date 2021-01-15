Сегодня в Уфе депутаты городского совета планируют избрать нового главу администрации после смерти Ульфата Мустафина от последствий заражения COVID-19.

С момента смерти мэра Уфы Ульфата Мустафина прошло уже 2,5 месяца. За это время место временного исполняющего обязанности главы городской администрации попеременно занимало несколько человек. В декабре очередным врио был назначен бизнесмен Сергей Греков, которого региональные политологи называют «кандидатом от системы», в частности его поддержал глава Башкирии Радий Хабиров.

В середине декабря горсовет Уфы объявил конкурс на должность мэра. Об участии в отборочном этапе заявили 12 человек, среди которых были официально безработный, директор одной из уфимских школ, руководители крупных предприятий и депутат республиканского законодательного собрания. К участию в основном этапе конкурсная комиссия, в которую вошли в том числе и чиновники из администрации главы и регионального правительства, допустила всего 5 кандидатов. Среди последних и действующий врио Сергей Греков.

После назначения временно исполняющим обязанности бизнесмен Греков заявил о передаче всех активов своему сыну.