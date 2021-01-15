В Буйнакске растет число пострадавших от употребления некачественной питьевой воды

По данным на сегодняшнее утро, к врачам обратились почти 200 человек. Из них около ста госпитализированы, в основном дети. Ранее Роспотребнадзор признал, что острую кишечную инфекцию у жителей этого дагестанского города вызвали бактерии, попавшие в водопроводную воду.