В Буйнакске растет число пострадавших от употребления некачественной питьевой воды

По данным на сегодняшнее утро, к врачам обратились почти 200 человек. Из них около ста госпитализированы, в основном дети. Ранее Роспотребнадзор признал, что острую кишечную инфекцию у жителей этого дагестанского города вызвали бактерии, попавшие в водопроводную воду.
2021-01-15T09:31:48+03:00
2021-01-15T09:33:47+03:00
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09:31, 15 января 2021
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