В Германии на съезде Христианско-Демократического союза должен быть избран новый председатель партии

Обычно он становится и кандидатом в канцлеры. Кандидатов трое: это глава международного комитета бундестага Норберт Рёттген, бывший председатель фракции Фридрих Мерц и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Фаворитов среди них нет, — отмечают немецкие СМИ.

Ранее пост главы ХДС покинула Ангела Меркель.

В данный момент главой партии является Аннегрет Крамп-Карренбауэр, однако, в феврале прошлого года она объявила, что покинет этот пост и выдвигаться кандидатом в канцлеры не будет.