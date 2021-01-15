Франция ужесточает карантинные меры из-за распространения коронавируса

С субботы на всей территории страны вводится комендантский час. Он будет действовать с 6 вечера до 6 утра, — сообщил премьер-министр Жан Кастекс. Кастекс подчеркнул, что некоторые страны поспешили снимать ограничения и теперь им приходится принимать более жесткие ограничительные меры.
2021-01-15T09:07:39+03:00
2021-01-15T09:18:09+03:00
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09:07, 15 января 2021
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