Франция ужесточает карантинные меры из-за распространения коронавируса

С субботы на всей территории страны вводится комендантский час. Он будет действовать с 6 вечера до 6 утра, — сообщил премьер-министр Жан Кастекс. Кастекс подчеркнул, что некоторые страны поспешили снимать ограничения и теперь им приходится принимать более жесткие ограничительные меры.