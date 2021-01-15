Более 3 тысяч пассажиров московского транспорта были оштрафованы в праздники за нарушение санитарных требований

Более 3 тысяч пассажиров московского транспорта были оштрафованы в новогодние праздники за нарушение санитарных требований. Как сказал ТАСС руководитель государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» Владислав Султанов, основной причиной оформления штрафа было отсутствие перчаток. Их не носили около 19% пассажиров. При этом в конце прошлого года их доля достигала 25%. Что касается масок, то, как утверждает чиновник, их использовали 99% пассажиров метро.

По данным московских властей, прививку от коронавируса в Москве сделали уже 140 тысяч человек. Ряд ограничений, в зависимости от развития эпидемической обстановки, могут ослабить уже через неделю, — пообещал накануне мэр Сергей Собянин. В Москве открыты сто пунктов вакцинации в городских поликлиниках.