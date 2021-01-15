Художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер в Москве

Сценаристу и режиссёру был 71 год.

Коронавирус и вызванные им осложнения привели к смерти одного из создателей «Ералаша». Борис Грачевский попал в больницу перед новогодними праздниками, его поместили в реанимацию, неделю назад подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Врачам, по словам жены режиссера, удалось стабилизировать состояние, но затем ему опять стало хуже. Вчера Грачевский умер. У руля детского юмористического журнала он стоял почти полвека. Основал его вместе с драматургом Александром Хмеликом в 74-м году. «Ералаш» ярко выделялся среди других передач, в том числе детских и юмористических, потому его любили миллионы советских и российских телезрителей. Для многих киножурнал был частью детства. До того как попасть в больницу Грачевский обещал судиться с рэпером Слимусом из-за обложки его нового альбома «Новичок», где он использовал картинку, схожую с товарным знаком «Ералаша». Теперь наследники режиссёра смогут оспорить это в суде, сообщил агентству ТАСС адвокат музыканта Сергей Жорин.

Помимо «Ералаша» Грачевский также известен как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград — ордена Почета и Дружбы. Место и время прощания с режиссером пока не известны.