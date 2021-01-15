Посольство России в Великобритании попросило воздержаться от поездок в эту страну до снятия карантинных ограничений

Дипломаты отмечают, что возможности вернуться в желаемые сроки может и не быть. Говорить о вывозных рейсах, которые осуществлялись в марте-июле прошлого года, сейчас не приходится. Напомню, недавно правительство продлило приостановку авиасообщения с Великобританией. При этом в посольстве отмечают, что можно воспользоваться пассажирско-грузовыми рейсами «Аэрофлота».