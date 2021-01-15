Посольство России в Великобритании попросило воздержаться от поездок в эту страну до снятия карантинных ограничений

Дипломаты отмечают, что возможности вернуться в желаемые сроки может и не быть. Говорить о вывозных рейсах, которые осуществлялись в марте-июле прошлого года, сейчас не приходится. Напомню, недавно правительство продлило приостановку авиасообщения с Великобританией. При этом в посольстве отмечают, что можно воспользоваться пассажирско-грузовыми рейсами «Аэрофлота».
2021-01-15T08:36:51+03:00
2021-01-15T08:36:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 15 января 2021
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