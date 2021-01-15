«Коммерсантъ»: Стоимость поездок на такси в России за полгода выросла в среднем на 56%

Стоимость поездок на такси в России за полгода выросла в среднем на 56%, — пишет газета «Коммерсантъ». Так, по данным департамента транспорта столицы, средний чек поездки в первом квартале составлял 417 рублей, а в третьем – 457. Эксперты считают, что в целом в наступившем году граждане будут пользоваться такси чаще, чем годом ранее.