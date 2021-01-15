Арбитражный суд Красноярского края должен вернуться к рассмотрению иска Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля»

Арбитражный суд Красноярского края сегодня должен вернуться к рассмотрению иска Росприроднадзора к дочерней компании «Норникеля». Он связан с аварией на ТЭЦ в мае прошлого года. Чиновники хотят взыскать около 150 миллиардов рублей за ущерб окружающей среде.

Как ранее говорил «Эху Москвы» директор по программам российского отделения Гринпис Иван Блоков, авария привела к серьезной экологической катастрофе.

Напомним, в компании «Норникель» считают, что сумма ущерба меньше, чем заявляет Роспотребнадзор.