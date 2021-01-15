Минобороны рапортует, что по решению Шойгу началась добровольная вакцинация от covid членов семей военнослужащих

Министерство обороны России сегодня рапортует о том, что по решению Сергея Шойгу началась добровольная вакцинация от коронавируса членов семей военнослужащих. Как передает ТАСС, в ведомстве рассчитывают, что это позволит в короткие сроки усилить эпидемическую безопасность в вооруженных силах.
2021-01-15T08:34:59+03:00
2021-01-15T08:50:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 15 января 2021
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