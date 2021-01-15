Минобороны рапортует, что по решению Шойгу началась добровольная вакцинация от covid членов семей военнослужащих

Министерство обороны России сегодня рапортует о том, что по решению Сергея Шойгу началась добровольная вакцинация от коронавируса членов семей военнослужащих. Как передает ТАСС, в ведомстве рассчитывают, что это позволит в короткие сроки усилить эпидемическую безопасность в вооруженных силах.