Сегодня вечером в Берлине начнется съезд Христианско-демократической партии Германии, на котором будет избран ее новый лидер.

Из-за пандемии коронавируса съезд пройдет в виртуальном модусе. В большом зале столичного выставочного комплекса будут присутствовать лишь узкий круг президиума ХДС, три кандидата на пост председателя партии и сотрудники технической службы. Тысяча и один делегат будут следить за событием и участвовать в голосовании со своих персональных компьютеров. На съезде запланированы обращения членов партии – канцлера ФРГ Ангелы Меркель и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Кандидаты на пост председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет, Фридрих Мерц и Норберт Рёттген выступят с избирательными речами перед виртуальной публикой. Представители прессы и иностранные гости в условиях пандемии на мероприятие не допущены. Нынешний лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, по сообщениям СМИ, собирается уйти из политики.

Вопрос о кандидатуре канцлера на съезде не стоит. Заместитель председателя ХДС Юлия Клёкнер заявила, что лидер партии, естественно, будет иметь право выставить свою кандидатуру, однако могут быть причины принять другое решение. Среди возможных претендентов на пост канцлера – премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

По первым оценкам, вопрос о кандидатуре канцлера от ХДС будет решаться в марте.