Избранный президент США представил масштабный план стимулирования экономики страны, пострадавшей от коронавируса

На эти цели Джо Байден намерен выделить почти 2 триллиона долларов.

Больше всего денег — триллион долларов новые власти США выделят на помощь населению. Еще примерно половину от этой суммы предполагается потратить на поддержку малого бизнеса организаций, наиболее пострадавших от пандемии. Значительная часть средств — более 400т миллиардов уйдет непосредственно на борьбу с коронавирусом и кампанию вакцинации американцев. Джо Байден убежден: после того как ситуацию с ковидом удастся взять под контроль власти смогут восстановить экономику и жизнеспособность страны. США остаются лидером в мире по числу заражённых и умерших от нового вируса. Байден обещал отнестись к борьбе с пандемией серьёзнее, чем Дональд Трамп. План избранного президента также включает прямые выплаты американцам почти по полторы тысячи долларов на каждого налогоплательщика. С учётом ранее предусмотренной компенсации общий размер помощи от государства составит две тысяч долларов на человека, отмечает агентство Рейтер. Планируется увеличить и дополнительное страхование по безработице. План стимулирования экономики поддержали демократы в Конгрессе.

Джо Байден вступит в должность президента США в следующую среду, 20 января. Церемония перед Капитолием в Вашингтоне пройдёт в усечённом формате из-за пандемии и при усиленных мерах безопасности с целью не допустить новых беспорядков сторонников Трампа.