Арбитражный суд продолжит рассматривать иск Росприроднадзора к Норильско-Тюменской энергетической компании

Арбитражный суд Красноярского края продолжит рассмотрение иска Росприроднадзора к Норильско-Тюменской энергетической компании, с которой требуют взыскать 147 миллиардов рублей за нанесения экологического ущерба.

Заседание было перенесено, поскольку суду потребовались дополнительные экспертные мнения, которые и были заказаны. Сторону НТЭК представит компания «Экотерра», которая оценит растворимость дизельного топлива в воде. Вторая экспертиза, которую проведет Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», должна определить сколько же разлилось нефтепродуктов, равно как и долю топлива, которая сгорела. И наконец третья оценит вред, нанесенный почве. Все это может существенно повлиять на сумму, которая в итоге будет выплачена по иску. Росприроднадзор настаивает на 147 миллиардах рублей, тогда как Норильский Никель, который владеет НТЭК уверяет, что ущерб может составить 21 миллиард рублей. Напомню, что экологическая катастрофа произошла в мае прошлого года, когда из-за проседания свай нарушилась герметичность резервуаров. В почву и воду попали тысячи тонн нефтепродуктов.

Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных километров.