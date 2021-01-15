В рамках 6 этапа Кубка Мира в немецком Оберхофе пройдет мужская эстафета

Командные дисциплины для российских спортсменов остаются относительно успешным видом биатлонной программы. Единственная медаль, и сразу золотая была добыта в смешанной эстафете здесь же в Оберхофе, а наши мужские и женские квартеты занимали четвертые места.

При более точной стрельбе могли бы и рассчитывать на нечто большее. Другой вопрос, как с этим компонентом будет сегодня. Очевидны три биатлониста, которым место в составе практически гарантировано. Это обладатели того самого золота Александр Логинов и Матвей Елисеев, попавший в десятку в спринте, который прошел в среду и Эдуард Латыпов, пожалуй самый скоростной биатлонист в сборной.

Возможно, тренерский штаб предпочтет опыт Евгения Гараничева, молодости Стрельцова, Малиновского или Бочарникова. На формировании состава может сказаться информация о том, что два российских сборника заразились коронавирусом, правда кто именно заболел пока не известно.

Мужская эстафета на этапе Кубка Мира по биатлону в Оберхофе начнется в 16.30. трансляция на канале «Матч ТВ».