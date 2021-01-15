Столичные музеи сегодня снова должны вернуться к обычной работе

Они были закрыты из-за коронавируса два месяца. Экскурсий в московских музеях не было с 16 ноября. Приказ издала министр культуры Ольга Любимова. Согласно ему запрещалось проведение не только временных, но и постоянных выставок.

Директива основывалась на рекомендациях врачей, которые утверждали, что новая волна коронавируса в столице захватила в основном молодых людей, которые заражаются в местах большого скопления народа. Поэтому новые ограничения затронули и культурный досуг. Теперь музеи могут возобновить работу.

Впрочем, некоторые галереи и выставочные площадки пока не спешат открывать продажу билетов и ждут распоряжений столичных властей. В прошлом году из-за коронавируса музеи не раз приостанавливали работу. С конца марта они закрывались почти на 3 месяца, потом через некоторое время ситуация повторилась.

Из-за пандемии в прошлом году столичные музеи посетили почти вдвое меньше людей по сравнению с годом ранее, отмечают городские власти. При этом онлайн-аудитория культурных учреждений выросла в 4 раза.

В Петербурге музеи возобновили работу в начале недели. Они были закрыты все новогодние праздники.