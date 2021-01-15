Коллекционер из Великобритании Андрей Ружников обвинил Эрмитаж в демонстрации подделок на выставке Фаберже

Директор музея Михаил Пиотровский уже ответил на заявление и усомнился в компетентности эксперта. Андрей Ружников написал, что рядом с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа оказались такие вульгарные новоделы, как фигурка прикуривающего солдата — грубая реплика скульптуры Савицкого из музея им. Ферсмана.

По мнению коллекционера, копиями оригиналов также были выставленные пасхальные яйца «Курочка», «Юбилейное свадебное» и пасхальное яйцо «Александр Невский» в красной эмали. В письме Ружников задает вопрос, как подделки могли попасть в музей.

В свою очередь директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский отметил, что необходимо учитывать огромную разницу между искусствоведами-дилерами и музейными искусствоведами. По его мнению, одни призваны купить-продать, а другие — сохранить, изучить и представить. Для первых произведение искусства — товар, для вторых — часть сложного культурного процесса, заключил Михаил Пиотровский.

Выставка работ ювелира Карла Фаберже проходит в «Эрмитаже» с 25 ноября по 14 марта.