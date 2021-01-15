Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал прививку от коронавируса

Он призвал сограждан последовать примеру. Сообщается, что Эрдоган получил прививку китайской вакцины.
Турция накануне приступила к первому этапу массовой вакцинации населения. Препарат должны получить медработники и лица старше 65 лет.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Он призвал сограждан последовать примеру. Сообщается, что Эрдоган получил прививку китайской вакцины.
Турция накануне приступила к первому этапу массовой вакцинации населения. Препарат должны получить медработники и лица старше 65 лет.
Я более не работаю в Институте Катона Раньше на вопросы о позиции Института, был ответ: «У Института нет позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По вопросам есть не позиция Института, а разные позиции сотрудников Института, на выражение которых они имеют полное право». Сейчас этот подход изменился…
Илья Варламов и Петр Верзилов сегодня будут депортированы из Южного Судана в Россию . Об этом ТАСС сообщил сотрудник посольства России в Уганде. По его данным, Варламов и Верзилов ожидают высылку в местной гостинице. 13 января Известный блогер вместе с основателем ресурса «Медиазона» и еще двумя россиянами были задержаны в южносуданском городе Капоэта по подозрению в использовании дрона для съемок.