В суде по делу Сабанова, обвиняемого в массовых отравлениях в Москве, прокуратура начнет представлять доказательства

Дело уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова начали рассматривать по существу 18 декабря. Он частично признал вину, сообщили в пресс-службе Басманного суда, где идет процесс.

Сабанова обвиняют в отравлении 30-ти человек в Москве, а также разбое, кражах и мошенничестве. Он по версии следствия знакомился с людьми в районе Чистых прудов и других местах в центре столицы, предлагал выпить газировку, в которую до этого подмешал психотропные вещества и снотворное. Когда люди теряли сознание, злоумышленник забирал у них деньги, ценности и документы.

По оценке следствия, общая сумма похищенного превысила миллион рублей. Здоровью пятерых пострадавших был нанесён тяжкий вред. Уроженца Кабардино-Балкарии задержали полтора года назад. При обыске у Сабанова нашли сильнодействующие вещества. Его арестовали, всё это время обвиняемый остаётся под стражей. Суд рассматривает дело в закрытом режиме — это вызвано ситуацией с коронавирусом.

После серии отравлений в столице своей должности лишился начальник отдела полиции по Басманному району Сергей Васильев. Его отстранили по результатам служебной проверки.