Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск Росприроднадзора к Норильско-таймырской энергетической компании

Поводом для подачи заявления стал разлив топлива, произошедший на норильской ТЭЦ-3 в мае прошлого года. В случае удовлетворения иска, с ответчика может быть взыскано около 150 млрд рублей.

Глава Росприроднадзора, Светлана Радионова, ранее в эфире телеканала РБК сообщила, что в ходе оценки ущерба органы власти применили корректные методики и коэффициенты.

Инцидент стал серьезной экологической катастрофой, которая будет оказывать влияние на регион долгие годы, сказал «Эху Москвы» ранее директор по программам российского отделения Гринпис Иван Блоков:

По данным Росприроднадзора, в результате аварии произошла утечка около 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Энергетическая компания настаивает на том, что объем утечки в два раза ниже.