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05:13, 15 января 2021

CША внесли в санкционный список Xiaomi и еще восемь китайских компаний.

Перечень составлен Пентагоном на основе закона от 1999 года, который запрещает американским инвесторам владеть акциями компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторы обязаны избавиться от активов этих компаний к 11 ноября 2021 года. В санкционный перечень США включены уже 35 компаний из КНР.



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