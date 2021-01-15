CША внесли в санкционный список Xiaomi и еще восемь китайских компаний.

Перечень составлен Пентагоном на основе закона от 1999 года, который запрещает американским инвесторам владеть акциями компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторы обязаны избавиться от активов этих компаний к 11 ноября 2021 года. В санкционный перечень США включены уже 35 компаний из КНР.