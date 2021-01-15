В Германии начинается съезд партии ХДС, членом которой является канцлер Ангела Меркель.

Впервые в истории страны мероприятие пройдет в онлайн-режиме. В субботу на съезде изберут нового председателя, который, скорее всего, и поведет блок ХДС/ХСС на парламентские выборы осенью. Выборы в Бундестаг 26 сентября пройдут уже без участия Меркель. Она неоднократно заявляла, что не намерена больше выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства и по истечении срока полномочий вообще хочет уйти из политики. В конце 2018 года Меркель покинула пост председателя христианских демократов, но осталась канцлером.