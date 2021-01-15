В Германии начинается съезд партии ХДС, членом которой является канцлер Ангела Меркель.

Впервые в истории страны мероприятие пройдет в онлайн-режиме. В субботу на съезде изберут нового председателя, который, скорее всего, и поведет блок ХДС/ХСС на парламентские выборы осенью. Выборы в Бундестаг 26 сентября пройдут уже без участия Меркель. Она неоднократно заявляла, что не намерена больше выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства и по истечении срока полномочий вообще хочет уйти из политики. В конце 2018 года Меркель покинула пост председателя христианских демократов, но осталась канцлером.
Самое обсуждаемое
Я более не работаю в Институте Катона Раньше на вопросы о позиции Института, был ответ: «У Института нет позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По вопросам есть не позиция Института, а разные позиции сотрудников Института, на выражение которых они имеют полное право». Сейчас этот подход изменился…
Популярное за неделю
Илья Варламов и Петр Верзилов сегодня будут депортированы из Южного Судана в Россию . Об этом ТАСС сообщил сотрудник посольства России в Уганде. По его данным, Варламов и Верзилов ожидают высылку в местной гостинице. 13 января Известный блогер вместе с основателем ресурса «Медиазона» и еще двумя россиянами были задержаны в южносуданском городе Капоэта по подозрению в использовании дрона для съемок.