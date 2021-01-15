Великобритания приостанавливает авиасообщение со всеми южно-американскими странами.

Как сообщил британский министр транспорта Грант Шаппс, вводится запрет и на

авиасообщение с Португалией в виду ее тесных связей с Латинской Америкой. Эти ограничения не коснутся британских подданных и граждан третьих стран, имеющих вид на жительство в Великобритании. Однако, эти лица по прибытии в Великобританию из упомянутых стран должны будут изолироваться на 10 дней вместе с членами своих семей. Ранее сообщалось о выявлении в Бразилии еще одной мутации коронавируса.