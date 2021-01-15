Во Франции с сегодняшнего дня ограничен въезд в страну.

Это связано с распространением нового, т.н. «африканского» штамма коронавируса. Как рассказал премьер-министр страны Жан Кастекс, все пребывающие в страну из-за пределов ЕС должны пройти недельный карантин, при себе нужно иметь отрицательный результат теста на коронавирус. Также с 18:00 на территории Франции на 15 дней будет введен комендантский час. О появлении во Франции более заразного штамма коронавируса из ЮАР стало известно в конце декабря.